نرعاك 360 يفوز بجائزة التعاون الخليجي للتنمية المستدامة

المواطن - الرياض

حصلت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن تطبيق “نرعاك 360” كأحد المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وتسلمت الجائزة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة عبير قباني، وذلك في حفل افتتاح أعمال الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان بفندق كمبنسكي خلال الفترة من 2 ـ 4 من سبتمبر الجاري لتكريم الشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي.

وأوضحت قباني أن تطبيق نرعاك 360 تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وإيمانًا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصًا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة.

ويهدف التطبيق لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها، بحيث يكون رضاء المريض محور هذا التطبيق، الذي يراقب تقديم الخدمة بأسرع وقت، وتطوير الخدمات وقياس جودتها لما يَصْب في صالح مريض الرعاية المنزلية، كما يساهم في إحصائيات دقيقة للخدمة والرقابة على تكاليفها.

وتقدمت قباني بالشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، مؤكدةً أنه ما كان لهذا النجاح أن يتحقق دون توجه ودعم من مؤسسات الدولة في تحديد أوجه التنمية، ودون مجتمع يعي أهمية رسالة المؤسسة الخيرية ويساهم في تحقيق أهدافها.