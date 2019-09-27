نزيف النقاط مُقلق للعالمي بعد مباراة الأهلي والنصر

المواطن - محمد سمعه

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال مباراة الأهلي والنصر، التي أُقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر؛ حيث يحتل العالمي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد ثمانية نقاط.

ويشعر الجمهور النصراوي بالقلق بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وعلّق اللاعب يحيى الشهري لاعب العالمي بعد مباراة الأهلي والنصر قائلًا: نطمح لتدارك الأمور في أسرع وقت، وهذا يتحقق بوقفة مع الفريق، ومن الممكن أن يمر أي فريق بهذه المرحلة الصعبة.

واتجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لتحليل أداء فريقه في لقاء الأهلي والنصر قائلًا: لعبنا مباراة جيدة وبثقة، وطوال الـ90 دقيقة الظروف كانت صعبة على الفريقين.

وبعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر، سيواجه أصفر العاصمة فريق الفيصلي في الخامس من أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله في إحراز أي أهداف للعالمي خلال مباراة الأهلي والنصر، حيث كان مُراقبًا رقابة لصيقة من دفاع النادي الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والنصر اليوم، كان الأهلي لعب ضد النصر 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الراقي قبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، في الفوز 8 مرات، بينما تمكن العالمي من تحقيق الفوز في 7 مواجهات.

وبعد التعادل السلبي في مباراة الأهلي والنصر، أصبح رصيد الأهلي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.