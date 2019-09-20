نزيه النصر يُشيد باهتمام #الهلال بالمسؤولية الاجتماعية

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر نادي الهلال بمناسبة حصوله على جائزة “الرياضة من أجل الخير”، كأفضل ناد يقدم أعمال الخير من خلال الرياضة.

وأكد نزيه النصر في بيان رسمي، أن نادي الهلال يُعد واحدًا من أكثر الأندية اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية، مبينًا أن جهود الزعيم في هذا الإطار أثمرت عن فوزه بهذه الجائزة الدولية.

وأعرب النصر عن سعادته بما توليه الأندية السعودية من اهتمام بالغ في جانب المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في اتحاد الكرة ستضع عددًا من البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير ودعم المسؤولية الاجتماعية في الأندية.

وكان نادي الهلال قد توج بالأمس بجائزة الرياضة من أجل الخير “Sport For Good”، وذلك في ختام أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية “SIGEF 2019” الذي أُقيم في العاصمة اليابانية طوكيو.