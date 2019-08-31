نصر الله يهدد والاحتلال الإسرائيلي يتأهب

المواطن - متابعة

أقر الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، بامتلاك الحزب صواريخ دقيقة، مؤكدًا أن الرد على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع، سيكون مفتوحًا وعند أي نقطة على طول الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

في المقابل، أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات إضافية للحدود الشمالية مع لبنان في ظل استمرار تصاعد التوتر مع ميليشيا حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قواته البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية، مضيفًا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

وأوضح الاحتلال أنه أخطر الجنود الاحتياطيين بالمواعيد المتعلقة بانتشارهم في الفترة المقبلة.