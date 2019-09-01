نصيحة تحمي مدرب #الأهلي من الإقالة

المواطن - محمد سمعه

واجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي خطر الإقالة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد خروج الراقي من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة للتعادل في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي العدالة.

اهتم الناقد الرياضي حسن عبدالقادر بتوجيه نصيحة إلى المدرب إيفانكوفيتش للاستمرار مع الأهلي حيث قال: “من المهم لـ مدرب الأهلي أن يغير قناعاته”.

وأضاف عبدالقادر: “إذا نجح برانكو في تغيير بعض قناعاته الفنية، في تشكيلة الراقي سيحقق النتائج الإيجابية وبالتالي سيبقى مع الفريق، لأنه في حال بدأ المدرب باثنين من رأسي الحربة على حساب خط الوسط، يخسر الأهلي”.

تنفس المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي الصعداء وذلك بعد فوز الراقي أمس بصعوبة على الاتفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز الأهلي على الاتفاق، جعل المدرب إيفانكوفيتش في أمان حتى يُترك له الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراق الأهلي لتحقيق المأمول والمنتظر للجمهور الأهلاوي في موسم 2019-2020.

كانت تقارير صحافية، ذكرت أن إدارة الأهلي بدأت تتفاوض مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لـ الزمالك المصري من أجل العودة وتدريب الراقي في ولاية ثالثة في حال تمت إقالة المدرب إيفانكوفيتش.