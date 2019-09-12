نفايات متناثرة وحشرات وحيوانات سائبة حول حاويات محايل!

نفايات متناثرة وحشرات وحيوانات سائبة حول حاويات محايل!

2019/09/12
الساعة 12:42 مساءً
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

رصدت عدسة “المواطن” اليوم تراكم أكياس النفايات بجوار إحدى الحاويات المخصصة لها على الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة بالقرب من مدخل حي الحشف غرب محافظة محايل، حيث تسببت الحيوانات السائبة في استخراجها من داخل الحاوية ونثرها، ما أدى إلى إحداث تشوهات بصرية وانبعاث روائح كريهة.

تراكم نفايات:

وقال مواطنون: إن تراكم النفايات وعدم إزالتها أولاً بأول تسبب في انبعاث روائح كريهة من داخل الحاوية، حيث أصبحت مرتعاً للحشرات والحيوانات التي تسببت في تشويه الموقع، مشيرين إلى أن تكدس هذه النفايات لفترة طويلة قد يتسبب في جعلها مكاناً لانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.

وطالبوا الجهة المختصة بضرورة إزالة القمامة وتكثيف أعمال النظافة حول الحاويات حتى لا تكون موقعاً ينذر بحدوث ما لا يحمد عقباه.


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