نواف بن محمد: القيام بدور فاعل أهم من منصب الرئيس

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد أنه يسعى للقيام بدور فعال في منصبه الحالي، متمنيًا في الوقت ذاته عودة اللعبة في السعودية لما كانت عليه في السابق.

وفاز الأمير نواف بن محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى للأعوام الأربعة المقبلة 2019/ 2023، بعدد الأصوات خلال الجمعية العمومية التي عُقدت، اليوم الأربعاء، على هامش بطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019.

وتحدث نواف بن محمد عن فوزه قائلًا: “كانت هناك حملة انتخابية كبيرة ولكن الإعلام السعودي كان منشغلاً بأشياء أخرى .. أجريت رحلات مكوكية في عدة قارات حتى فزت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “أتمنى أن أقدم المطلوب مني لخدمة السعودية وقارة آسيا والعالم، أمامنا استراتيجية يجب العمل على تطبيقها خلال الأربعة أعوام المقبلة”.

وأضاف: “المنصب تكليف وليس تشريفاً، كانت هناك قناعة داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى بقدراتي، ونريد أن نبين للعالم قدرتنا على الوصول والنجاح.. وأفتخر أنني ثاني سعودي يصل لمنصب رياضي رفيع بعد الدكتور صالح بن ناصر رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة وأنا أحد تلاميذه”.

وعن إمكانية توليه منصب الرئاسة مستقبلاً، قال: “الأهم من ذلك هو القيام بدور فاعل في منصبي الحالي، وأتمنى أن تعود رياضة ألعاب القوى في السعودية هذه الخطوة أو أن تعود على الأقل إلى ما كانت عليه قبل 4 سنوات.. ألعاب القوى سهل أن تحقق فيها إنجازات لأن ممكن لاعب واحد يحقق لك إنجازاً عالمياً”.