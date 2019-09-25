نواف بن محمد نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

المواطن - مروة نبيل

فاز الأمير نواف بن محمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى للأعوام الأربعة المقبلة، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي عُقدت، قبل قليل، على هامش بطولة العالم للقوى للكبار 2019.

ونافس الأمير نواف بن محمد على منصب نائب الرئيس، الإماراتي أحمد الكمالي، وكلاهما كانا عضوًا باللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الدورة الانتخابية الماضية.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خبر فوز الأمير نواف بن محمد هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق، وتابع: “ألف مبروك للوطن”.

وتولى الأمير نواف بن محمد منصب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، من 1992 حتى 2016 وحقق خلال هذه الفترة، 1601 ميدالية محلية وقارية وعالمية، تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.