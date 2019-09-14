نوريتش يحقق المفاجأة ويهزم مانشستر سيتي بثلاثية
في الدوري الإنجليزي

نوريتش يحقق المفاجأة ويهزم مانشستر سيتي بثلاثية

2019/09/14
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حقق نادي نوريتش سيتي الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل اللاعب كيني ماك الهدف الأول لـ نوريتش سيتي بالدقيقة الثامنة عشرة، ثم أضاف اللاعب تود كانتويل الهدف الثاني لـ نوريتش سيتي في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وقلص اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق لـ مانشستر سيتي وأحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، استغل اللاعب تيمو بوكي خطأ قاتلًا من دفاع السيتي ليُحرز الهدف الثالث لـ نوريتش بالدقيقة الـ50.

ونجح الإسباني رودريغز هيرنانديز في تقليص الفارق وإحراز الثاني لمانشستر سيتي بالدقيقة الثامنة والثمانين.

انتهت المباراة بفوز نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين، ليتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.


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