نوير يتألق وبايرن ميونيخ يُفرط في صدارة الدوري الألماني

المواطن - محمد سمعه

تألق الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ بالأمس خلال مواجهة لايبزيج في الجولة الرابعة من الدوري الألماني ” البوندزليجا”.

وانتهت مباراة الفريقين بهدف لكل فريق في الدوري الألماني، حيث يدين البايرن وجماهيره بالفضل لـ مانويل نوير الذي نجح في أوقات كثيرة من مباراة لايبزيج على إبقاء النتيجة في وضعية التعادل.

وبعد تعادل بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني، فقد البايرن صدارة البوندزليجا حيث تراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثمانية نقاط، أما نادي لايبزيج فصعد لصدارة الدوري الألماني برصيد عشر نقاط.

أُقيمت خمس مباريات أمس السبت في الدوري الألماني مع مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج، حيث فاز بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن برباعية دون رد، وفاز كذلك نادي بوروسيا مونشنجلادباخ على كولن بهدف دون رد، أما نادي ماينز فحقق فوزًا صعبًا على حساب فريق هيرتا برلين بثنائية مقابل هدف.

وتواصلت مباريات الأمس في الدوري الألماني حيث فاز فريق فيردر بريمن على نادي يونيون برلين بهدفين مقابل هدف، بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من نادي أوجسبورج بثنائية مقابل هدف.

يُذكر أن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني تُختتم اليوم الأحد بمباراتين حيث يواجه هوفنهايم فريق فرايبورج، والمباراة الثانية ستكون بين فريقي شالكة وبادربورن.

نجح الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إحراز ثمانية أهداف في خمس مباريات مع بايرن ميونيخ، وذلك بعد إحرازه هدفًا للفريق البافاري في شباك لايبزيج بالأمس وذلك خلال لقاء الفريقين في الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونيخ تُوج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

يطمح البايرن للفوز بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا في الموسم الجاري، ويُنافسه بكل قوة فريق بوروسيا دورتموند والمُتوج بالسوبر الألماني في أغسطس الماضي على حساب البايرن.