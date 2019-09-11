نيابة عن الملك سلمان.. الفيصل يشرف ختام أكبر محفل قرآني في رحاب الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكملت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، كافة الاستعدادات للنقل المباشر بالصوت والصورة لفعاليات الحفل الختامي لأكبر محفل قرآني الحفل الختامي، بحضور وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والذي يقام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، إضافة إلى تمكين كافة القنوات بنقل الحفل عبر الرابط (هنا).

يشار إلى أن الوزارة جندت كافة طواقمها الإعلامية للمشاركة في التغطية إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد كبير من المحطات الفضائية المرئية والمسموعة للمشاركة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها، والأنشطة المصاحبة لها، وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة، ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.