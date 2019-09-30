نيابة عن الملك سلمان.. منصور بن متعب يشارك في تشييع جاك شيراك

نيابة عن الملك سلمان.. منصور بن متعب يشارك في تشييع جاك شيراك

2019/09/30
الساعة 6:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بحضور عدد من رؤساء الدول.
ويرافق سموّه إبان مراسم التشييع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري.
ونقل سموه خلال مراسم العزاء التي أقيمت في قصر الإليزيه بالعاصمة فرنسا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وللشعب الفرنسي في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.


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