نيمار يصر على الرحيل من سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مُصرّ على الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وبدأ يُجهز حيلة جديدة للانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن مغالاة باريس سان جيرمان في شروطه المادية أوقفت الصفقة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن محامي نيمار يستعد لخوض معركة قانونية ضد سان جيرمان، من أجل فسخ عقد اللاعب البرازيلي في الصيف المقبل.

ويعتمد ممثلو نيمار على لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معتقدين أن سان جيرمان قد يلجأ إلى تجميده كما سبق أن قاموا بموقف مماثل مع الفرنسي أدريان رابيو الموسم الماضي، عندما رفض تجديد عقده.

وتنص المادة 14 في لائحة الانتقالات اللاعبين بـ”فيفا”، أنه يجوز للاعب المحترف إنهاء عقده لأسباب رياضية، إذا شارك في أقل من 10٪ من المباريات الرسمية الخاصة بناديه خلال الموسم الرياضي الواحد.

ويقوم “فيفا” بتقييم كل حالة وفقًا لهذه المادة على حدة، للتأكد من وجود مبرر رياضي يسمح للاعب بإنهاء عقده، وإذا ثبت وجود مبرر رياضي، فإن نيمار يمكن أن يدفع تعويضات لسان جيرمان مقابل إنهاء عقده.