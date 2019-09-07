نيمار يُبدع في مباراة البرازيل ضد كولومبيا

المواطن - محمد سمعه

تألق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة البرازيل ضد كولومبيا الودية، التي أُقيمت اليوم السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكانت مباراة البرازيل ضد كولومبيا أُقيمت على ملعب هارد روك ستاديوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث شهدت المباراة تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب نيمار، والذي نجح في إضافة الهدف الثاني لمنتخب راقصي السامبا في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر المباراة.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد كولومبيا، كان نيمار غاب عن صفوف المنتخب البرازيلي والذي شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 بسبب الإصابة.

وسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق الاستفادة الفنية من مباراة البرازيل ضد كولومبيا في ظل التوقف الدولي الحالي، وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة أن المنتخب البرازيلي يستعد لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بجانب المشاركة في بطولة كوبا أمريكا عام 2020.

ودارت الكثير من الشائعات حول أن نيمار سيغادر باريس سان جيرمان الفرنسي، وينضم لـ نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل مباراة البرازيل ضد كولومبيا، ولكن اللاعب استمر مع النادي الباريسي.

ونجح البرازيلي كاسيميرو في إحراز هدفٍ لمنتخب راقصي السامبا في مباراة البرازيل ضد كولومبيا، وكان في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

ويملك البرازيلي نيمار ذكرى سيئة في مباراة البرازيل ضد كولومبيا تعود إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم عام 2014، حيث أُصيب نيمار وقتها في ظهره خلال المباراة ضد كولومبيا وغادر المونديال، ولم يتواجد مع المنتخب البرازيلي في مباراة ألمانيا في دور نصف النهائي الشهيرة التي انتهت بخسارة المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجل هدفي المنتخب الكولومبي خلال مباراة البرازيل ضد كولومبيا اللاعب لويس مورييل في الدقيقتين الـ25 والـ34.

شارك البرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي في مباراة البرازيل ضد كولومبيا.