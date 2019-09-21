هادي يوجه باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع سعر الريال اليمني

هادي يوجه باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع سعر الريال اليمني

2019/09/22
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية لبلاده مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالبلاد عبر الاكتساب غير المشروع.
وأكد هادي خلال لقائه في مدينة الرياض محافظ البنك المركزي لبلاده أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية في حكومته سالم بن بريك أكد على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للإسهام برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.
ودعا الرئيس هادي المحافظ الفضلي والوزير بن بريك إلى العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


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