هارون كمارا: نعتذر للجماهير وسنبيض وجوههم

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب هارون كمارا، مهاجم نادي الاتحاد، عن حزنه الشديد، وذلك بعد خسارة فريقه من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف اليوم، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كمارا بعد المباراة قائلًا: نعتذر للجمهور وحقيقة لا أعرف ماذا أقول بعد هذه النتيجة، ولا أعرف السر وراء ظهور الاتحاد بهذا المستوى.

وتابع هارون كمارا: سنبيض وجوه جمهور الاتحاد في المباريات المقبلة، وهذا ما نعدهم به.

نجح نادي الهلال في الفوز على الاتحاد في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة طرد اللاعب عبدالإله المالكي من نادي الاتحاد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأضاف اللاعب الإيطالي جيوفنكو الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة الـ90 مستغلًّا خطأ قاتلًا من المدافع المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد.