هاري كين ينفي تحايله على حكم مباراة توتنهام وأرسنال

المواطن - محمد سمعه

أكد الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه لم يتحايل على حكم مباراة أرسنال وتوتنهام والتي أقيمت بالأمس في الدوري الإنجليزي، وذلك من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وكان هاري كين دخل في التحام قوي مع المدافع اليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس لاعب أرسنال في الأوقات الأخيرة من المباراة، وسقط أرضًا لكن الحكم مارتين أتكنيسون لم يتحسب أي شيء.

قال هاري كين لشبكة سكاي سبورتس نيوز: لم أتحايل على الحكم، وربما هو اعتقد أنني أمثل لأحصل على ركلة جزاء لكن الالتحام كان قويًا وأنا كنت أحاول الحفاظ على الكرة.

انتهت مباراة أرسنال ضد توتنهام، التي أُقيمت على ملعب “الإمارات”، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأت مباراة أرسنال ضد توتنهام بشكل سريع، وسدد نجم الجانرز كولاسيناك كرة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة الثانية، ومرر جرانيت تشاكا كرة مميزة للاعب لاكازيت في الدقيقة العاشرة، ولكنه أهدرها.

ونجح كريستيان إريكسن في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة أرسنال ضد توتنهام عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة 15، وتألق حارس الجانرز بيرند لينو وأبعد تسديدة سون هيونج مين.

وتابع اللاعب توريرا كرة مرتدة من لاعبي السبيرز في الدقيقة 24، وسدد نيكولاس بيبي كرة في الدقيقة 27، ولكنها مرت بجوار القائم، وتألق لينو وأبعد ركلة حرة من إريكسن في الدقيقة 39 من أحداث مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح السبيرز في الدقيقة 40 بعد عرقلة سون داخل منطقة الجزاء، ونفذها هاري كين بنجاح، وقلص ألكسندر لاكازيت الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل حارس مرمى السبيرز هوجو لوريس تألقها، وأبعد متابعة ماتيو جوندوزي في الدقيقة 56، وأطلق كين تسديدة قوية في الدقيقة 59 من أحداث مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، ولكنها اصطدمت بالقائم.

وأبعد لوريس فرصة خطيرة في الدقيقة 65، وتمكن الجانرز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق بيبر أوباميانج، لتنتهي مباراة أرسنال ضد توتنهام بنتيجة 2/2.

وبعد مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، رفع الجانرز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما وصل رصيد السبيرز إلى 5 نقاط، محتلًّا المركز التاسع.