هازارد: كنت أشجع ريال مدريد في طفولتي

المواطن - محمد سمعه

تحدث البلجيكي إدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن انضمامه للنادي الملكي من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونقل موقع اليويفا تصريحات هازارد والذي قال: كان حُلمي هو اللعب لـ ريال مدريد، حتى عندما كنت في نادي تشيلسي ولم أكن أتوقع أن ألعب سبع سنوات لـ تشيلسي ولكنني ظهرت بشكل جيد ونجحت في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي قبل رحيلي، وأتمنى تحقيق البطولات مع الريال بالفترة المقبلة.

وأضاف هازارد: عندما كنت طفلًا كنت أشجع ريال مدريد وحبي لـ ريال مدريد جاء من حبي لزين الدين زيدان وحلمي تحقق بالانضمام للريال وهناك الكثير من التوقعات والبطولات، والتي يجب لنا أن ننافس عليها من أجل التتويج بها.

وتابع هازارد: أنا أتعلم كل يوم في ريال مدريد وأشعر أنني كالطفل الصغير أمام زيدان، ومن الرائع التدرب تحت يد مدرب كان لاعبًا عظيمًا في الماضي لكي أتعلم منه.

وكان هازارد انضم في يونيو الماضي إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي عقب التتويج بالدوري الأوروبي يوم 29 مايو الماضي.