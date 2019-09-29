هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بسبب مرحاض

المواطن - متابعة

أثار رجل ذعر الركاب على متن رحلة طيران أمريكية، وأطلق تهديدات بقتل الطيار وضرب المسافرين بسبب المرحاض، ما أرغم القائد على الهبوط اضطرارياً.

وكان الرجل، الذي لم تكشف السلطات اسمه، يرغب في استعمال المرحاض على متن الطائرة التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية، إلا أنه اضطر للوقوف في صف من 8 أشخاص ينتظرون جميعاً دورهم، ما أشعل فتيل غضبه.

وبدأ الرجل تصوير نفسه بمقطع فيديو وهو يتحدث بعصبية، قائلاً: “أنتم ترتكبون خطأ بجعلكم 7 أشخاص ينتظرون هنا لدخول المرحاض، في حين أن المرحاض هناك خالٍ تماماً. هذا خطأ”، وكان الرجل يشير في حديثه إلى المرحاض الموجود في الدرجة الأولى.

وبعد مزيد من الصراخ، قال الرجل: “سيأتي الآن رجل ليخبرني بأنه سيحضر الشرطة، فليحضر الشرطة”.

وحاول قائد الطائرة التي كانت متجهة من نيويورك إلى لوس أنجليس، تهدئة الرجل عبر مكبر الصوت، إلا أنه فشل في ذلك، وقال شهود عيان إن الرجل هدد أيضاً بقتل قائد الطائرة وضرب المسافرين، حسبما ذكر موقع “سي بي إس”.

ومع ازدياد عصبية المسافر، هبطت الطائرة اضطرارياً في مدينة كانساس، حيث اعتقلت الشرطة الرجل، ثم أكملت الطائرة رحلتها إلى لوس أنجليس، لتصل متأخرة بفارق 4 ساعات.