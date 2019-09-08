هجوم حاد على #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي الاتحاد لهجوم شديد من قِبل بعض من النقاد الرياضيين، وذلك بعد إصدار إدارة النادي لبيان أكدت فيه هروب اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو وفسخ العقد من طرفه، مضيفة أن إدارة الاتحاد لم تفسخ تعاقد اللاعب الإيفواري.

علّق الناقد الرياضي حسن القرني على بيان نادي الاتحاد قائلًا: ليست المرة الأولى التي يُخرج فيها لاعب من الاتحاد وأشك في رواية أن اللاعب فسخ عقده من طرف واحد.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي غالب السهلي: بيان الاتحاد متناقض ومختلف ولا يوجد احترافية فيه.

قالت صحيفة nau.ch السويسرية في وقت سابق: إن سانوجو سيقوم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب فسخ نادي الاتحاد لعقده من طرف واحد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قامت بتحويل اللاعب سيكو سانوجو إلى بند الاستثمار من أجل بيعه وتحقيق فائدة مالية منه خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو انضم لصفوف نادي الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق يونج بويز السويسري.