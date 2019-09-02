هجوم ناري على مدرب #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

هاجم الإعلامي الرياضي محمد البكيري المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، وذلك بعد توقف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان المدرب خوسيه لويس سييرا قرر إراحة نجوم الاتحاد لمدة أسبوع واحد من ضمن أسبوعين سيتوقف فيها الدوري السعودي، بسبب مواجهة المنتخب السعودي للمنتخب اليمني في تصفيات كأس العالم 2022 يوم 10 سبتمبر الجاري.

غرّد محمد البكيري عبر حسابه في تويتر قائلًا: “ما قام به سييرا هو مؤسف للغاية، وهو إقراره بمنح الفريق نصف فترة توقف الدوري، كإجازة لبقية لاعبي الفريق وهي مدة عُرضة لإهمال اللاعب لانضباطه الشخصي واللياقي بين سهر وسفر”.

وأضاف البكيري: “ليست المرة الأولى من المدرب”.

وحول اختيار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر لـ 7 لاعبين من الاتحاد، قال البكيري: بالطبع شيء يُسعد كل اتحادي انضمام ثلث فريقهم أي 7 لاعبين للمنتخب الأول.

وقرر سييرا أول أمس السبت، بعد مباراة العهد اللبناني في البطولة العربية منح نجوم الاتحاد راحة حتى يوم الخميس المقبل، بسبب التوقف الدولي وبسبب خوضهم لـ 6 مباريات في شهر أغسطس الماضي.

وكان نادي الاتحاد تعادل سلبًا مع العهد في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ولكنه تأهل لدور ثمن النهائي مستفيدًا من فوزه في الذهاب بثلاثية دون رد.