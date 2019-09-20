هدف سالم الدوسري الأفضل في آسيا

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري جائزة أفضل هدف في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، استفتاء حول أفضل هدف في إياب ربع النهائي، وشارك فيه أكثر من 19 ألف شخص.

ونافس بجانب هدف سالم الدوسري في شباك الاتحاد، هدف زميله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وهدف لاعب السد حسن الهيدوس في النصر، وهدف نجم جوانزو إيفرجراند، البرازيلي أندرسون تاليسكا في أوراوا الياباني.

ونال سالم الدوسري غالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء، حيث اختار هدفه أكثر من 14 ألف صوت ليحصل على نسبة 74%، مقابل 2177 صوت لصالح هدف جيوفينكو، و1816 صوت لهدف تاليسكا، و1171 صوت لهدف حسن الهيدوس.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلاقي السد القطري.