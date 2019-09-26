هدف عكسي يمنح الأفضلية للأزرق في مباراة الهلال والتعاون

المواطن - محمد سمعه

أحرز اللاعب ريان الموسى لاعب نادي التعاون هدفًا بالخطأ في مرماه في لقاء الهلال اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهاجم الهلال، السوري عمر خربين ليفشل الموسى في التعامل معها حيث سددها في مرمى فريقه، لتُصبح النتيجة 2-1 لنادي الهلال عند حلول الدقيقة الـ69.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول للتعاون في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.

وتُقام مباراة الهلال والتعاون اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.