هدف واحد يُهدد طموحات #النصر في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يعلم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صعوبة المباراة غدًا أمام نادي السد القطري في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان النصر فاز في مواجهة الذهاب يوم 26 أغسطس الماضي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

السد يملك الأفضلية من حيث النتيجة باعتباره سجل هدفًا خارج الأرض، وإذا فاز بهدف دون رد في لقاء الغد فقد يُودع النصر مسابقة دوري أبطال آسيا.

يسعى نادي النصر منذ بداية الدقيقة الأولى من مباراة السد لفرض أسلوب لعبه وذلك لتجنب مفاجآت نادي السد، والذي عادة يؤدي بشكل جيد وقوي على أرضه ولا يتعرض كثيرًا للهزائم.

ويذكر أن مباراة النصر والسد ستُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية.

ومن المتوقع غدًا عودة يحيى الشهري للمشاركة مع النصر أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، أكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان تعادل بدون أهداف مع نادي الشباب أول أمس الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.