هدف يستثمر في موارده البشرية بخطوة جديدة

المواطن - الرياض

دشن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، في مقر الصندوق بالرياض، مركز التقييم والتطوير، والذي يأتي ضمن مبادرات “هدف” لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، للاستثمار في موارده البشرية، وتطوير بيئة العمل ورفع مستوى الرضى الوظيفي لدى منسوبيه، لتحفيزهم على أداء أعمالهم، وتمكينهم لتحقيق أهداف وتطلعات الصندوق المستقبلية المتماشية مع رؤية المملكة 2030، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الصندوق.

ويهدف المركز إلى تطوير كفاءات الصندوق من أصحاب الوظائف الإشرافية وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية، من خلال بناء قدراتهم الإدارية وتعزيز مهاراتهم الوظيفية، وكذلك الاستفادة من نتائجه في وضع خطط تعاقب وظيفي فعالة لمنسوبي الصندوق، وتحديد برامج التطوير المهني الموجه، وتقييم المرشحين أثناء عمليات الاستقطاب، وتوفير البيانات التي يمكن الاستفادة منها لتحديد أفضل سبل الاستثمار في رأس المال البشري.

ويعمل المركز عبر منهجية علمية لتقييم وتطوير الموظفين، وتتضمن هذه المنهجية مشاركة الموظفين بسلسلة من التقييمات المصممة خصيصًا لتسليط الضوء على نقاط القوة وجوانب التطوير في جدارات إدارية محددة، تشكل قاعدة أساسية لتحقيق التطوير المهني وتقييم الكفاءات واكتشاف المواهب وقياس جاهزية العمل وتقديم خطط تطوير منظمة.