هدية تنتظر صالح المحمدي في حال الفوز على #النصر

المواطن - محمد سمعه

تولى المدرب صالح المحمدي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي بشكل مؤقت، عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي بعد الخسارة من الوحدة.

ونجح صالح المحمدي في تهدئة الأوضاع داخل الفريق الأهلاوي، خاصة بعد الفوز يوم السبت الماضي على نادي الفتح بثنائية دون رد في الجولة الرابعة.

وقالت قناة الرياضية السعودية عبر مُراسلها: إن هناك أقوالًا تُشير إلى إمكانية بقاء صالح المحمدي مدربًا بشكل دائم للأهلي في حال فاز على النصر مع تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمباراة النصر مكونًا من: محمد العويس، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني، عمر السومة.

من ناحية أخرى، اختار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر تشكيلة مكونة من: جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس، أيمن، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمد الله.