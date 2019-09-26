هديتان من الأزرق لجماهيره بعد مباراة الهلال والتعاون

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال من تحقيق فوز صعب في لقاء الهلال والتعاون الذي أُقيم اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون، شهد أداءً متوسطًا من قبل الفريقين حيث افتتح اللاعب البوروندي سيدريك أميسي النتيجة بإحرازه الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة الرابعة، ثم نجح السوري عمر خربين في إحراز هدف التعادل للفريق الهلالي في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الهلال من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ريان الموسى لاعب التعاون بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة والستين، ليقتنص الهلال النقاط الثلاث محافظًا على بقائه في المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد فوز أزرق العاصمة في مباراة الهلال والتعاون، قدم نادي الهلال لجماهيره هديتين قبل مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا حيث الفوز بأداء فني مقنع على سكري القصيم، بجانب البقاء في صدارة دوري المحترفين.

وسيُغلق أزرق العاصمة ملف مباراة الهلال والتعاون، من أجل فتح ملف مباراة السد القطري التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية، مباراة الهلال والسد في الآسيوية.

وكانت مباراة الهلال والتعاون أُقيمت اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وقبل مباراة الهلال والتعاون، قدم نادي الهلال أداءً أكثر من رائع أمام نادي الاتحاد يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري حيث فاز الهلال بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وبعد فوز الأزرق في مباراة الهلال والتعاون، سيواجه الفريق الهلالي نادي الاتفاق في الجولة السادسة من الدوري في الخامس من أكتوبر المقبل.