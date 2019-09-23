هديتان من نيمار لـ باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

قاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نادي باريس سان جيرمان للفوز بالأمس على نادي ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي موسم 2019-2020.

وكان نيمار سجل هدف الفوز لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

ليست المرة الأولى التي يُنقذ فيها نيمار نتيجة المباراة لـ باريس سان جيرمان، حيث سبق لنيمار يوم 14 سبتمبر الجاري أن أهدى الفوز لـ باريس سان جيرمان في لقاء ستراسبورج الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدف دون رد.

وكان مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان قرر الإبقاء على نيمار وعدم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويُذكر أن برشلونة الإسباني سعى بكل الطرق وذلك من أجل إقناع إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار لكن النادي الفرنسي قرر في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الإبقاء على اللاعب البرازيلي وعدم التفريط فيه للنادي الكتالوني.

ويقدم باريس سان جيرمان نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث نجح في الفوز على نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الماضي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان الثلاثة كل من” الأرجنتيني أنخل دي ماريا هدفين، البلجيكي توماس مونييه هدفًا”.

سيحل نادي باريس سان جيرمان ضيفًا على نادي غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من أكتوبر المقبل.

ويطمح نادي باريس سان جيرمان للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع النادي الفرنسي البطولة من دور الثمانية في الموسم الماضي على يد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.