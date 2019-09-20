هذا ما يتمناه كحيلان !

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي رسالة إلى محبي العالمي ومجلس الإدارة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب كحيلان على “تويتر”: “دائمًا أتمنى أي خلاف أو اختلاف من الإخوة الأعزاء رجالات العالمي أن يكون داخل النادي مجرد رأي.. نسأل الله التوفيق للعالمي”.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة بين مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت والعضو الذهبي سعد آل مغني، ما دفع إدارة العالمي لإصدار بيان تؤكد من خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده؛ واتهامه بـ”الكذب”.

وأكد عضو نادي النصر الذهبي آل مغني أنه تفاجئ ببيان مجلس الإدارة، وأشار إلى أنه حاول التواصل معهم دون جدوى، موضحًا أن بداية المشكلة كانت عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأشار آل مغني خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أن عبدالرحمن الحلافي اتهم آل سويلم بانتقادات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، وتحدث معه بشكل شخصي، ومن هنا بدأ الأزمة، مشددًا في الوقت ذاته أن الإدارة الحالية لا تمتلك رؤية واضحة.