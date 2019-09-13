هذه أصعب مباراة للأخضر في التصفيات الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب السعودي عند خوض الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة إلى تغيير الصورة السلبية، والتي ظهر في مباراة المنتخب اليمني يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وقال الناقد الرياضي فهد الطخيم: أعتقد أن المباراة الوحيدة الصعبة للأخضر في مشوار التصفيات، ستكون مباراة المنتخب الفلسطيني؛ لأنه من الممكن أن تُقام في مدينة رام الله في فلسطين، وبالتالي سيكون هناك صعوبات في التنقل والدخول إلى حدود دولة فلسطين.

وتابع الطخيم: أداء المنتخب الفلسطيني يُشبه كثيرًا أداء المنتخب اليمني، وهذا ما سيجعل المباراة كاختبار صعب للأخضر.

وسيواجه الأخضر، منتخب سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتعرض لاعبو المنتخب السعودي والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد لانتقادات عديدة بسبب سوء الأداء أمام اليمن بجانب وجود تعليقات وتحفظ على اختيار بعض العناصر في قائمة المنتخب مثل الحارس عبدالله المعيوف.

قال الناقد الرياضي سعد المهدي: يجب أن نتفهم غضب الشارع الرياضي في المملكة؛ لأنهم يريدون رؤية منتخبهم منتصرًا وفي أفضل حال.

وأضاف المهدي: السبب وراء تذبذب مستوى الأخضر هو تأخر تعيين الإدارة لاتحاد القدم، وبالتالي ترتب على هذا الأمر اختيار مدرب في وقت قصير قبل التصفيات بـ4 أو 3 أسابيع، وهو أمر غير جيد للمنتخب من حيث الإعداد.