هروب اللاعبين .. أزمة متكررة تُربك الأندية

المواطن - محمد سمعه

مع تكرار أزمة هروب اللاعبين وفسخ عقودهم من قبل طرف واحد، تُعاني الأندية التي تتعاقد معهم مقابل مبلغ مالي كما أن رحيلهم المُفاجئ يُربك حسابات مدرب الفريق في حال كان أراد الاعتماد عليهم.

وكان الاتحاد نفى في بيان له فسخ الإدارة لعقد اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من طرفها، حيث أكدت في بيانها أن اللاعب هو من فسخ العقد من طرفه وغادر المملكة بدون إذن من النادي.

قضية سيكو سانوجو أعادت إلى الأذهان، موقف اللاعب الروماني كوستانتين بوديسكو الذي غادر معسكر نادي الشباب في ألمانيا في الرابع من أغسطس الماضي دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني.

وذكر نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر، أن بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لنادي الشباب، تُفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وأكّد بيان الشباب، أن إدارة الاحتراف ستُصدر توضيحًا حول هذا الشأن.

في سياق آخر، كانت صحيفة nau.ch السويسرية قالت في وقت سابق: إن سانوجو سيقوم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب فسخ نادي الاتحاد لعقده من طرف واحد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قامت بتحويل اللاعب سيكو سانوجو إلى بند الاستثمار من أجل بيعه وتحقيق فائدة مالية منه خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو انضم لصفوف نادي الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق يونج بويز السويسري.