هكذا أجاب محمد بن سلمان على السؤال الأول في CBS : هل أمرت بقتل خاشقجي ؟

المواطن- الرياض

بكل ثقة وتحمل القائد للمسؤولية رد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السؤال الأول لمذيعة قناة CBS الأمريكية حول جريمة قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي واتهام سموه بإصدار الأمر بذلك بالقول : بلا شك لم آمر بذلك . هذه كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

وسألت المذيعة : ماذا تقصد بأنك تتحمل مسؤولية ذلك؟ فقال سمو ولي العهد : عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا .

وسألت المذيعة : العالم يريد إجابة على هذا، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

‎وأجاب ولي العهد : البعض يعتقد انني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

ووجهت المذيعة السؤال : اثنين من أقرب مستشاريك المقربين متهمين بتدبير هذه المؤامرة، وتم إعفائهم من قبل الملك، واخرجوا من دائرتك الخاصة. السؤال هو كيف لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين لك؟

‎وأجاب ولي العهد بأن التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء.

وقالت المذيعة في سؤال لها : لقد استنتجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصيًا خاشقجي وأنت على الأرجح أمرت بقتله؟

وتمنى ولي العهد خلال إجابته أن يتم اخراج هذه المعلومات للعلن وقال :إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم اخراجها.