هكذا حفزت لائحة الوظائف التعليمية قائد المدرسة والوكيل والمشرف

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية عملت بنسختها الجديدة على تحفيز قائد المدرسة، والوكيل، والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ نظير جهودهم في الأعمال الإشرافية.

وأوضحت الخدمة المدنية، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة نصت على صرف مكافأة شهرية خاصة مقدراها 800 ريال لقائد المدرسة شهريًّا، و500 للوكيل والمشرف التربوي شهريًّا.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلًا عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.