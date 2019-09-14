هل انتهى شهر العسل بين سييرا و #الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

صبّ جمهور نادي الاتحاد جام غضبه على المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، وذلك بعد الخسارة أمس الجمعة أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يُوفق سييرا في إدارة مباراة ضمك، حيث تعرض لانتقادات عديدة؛ وذلك بسبب إشراكه للاعب التشيلي خوسيه لويس خيمينيز.

ويبدو أن شهر العسل انتهى بين خوسيه لويس سييرا وجماهير نادي الاتحاد، حيث طالبت بالأمس عن طريق إطلاق وسم عبر تويتر يُطالب بطرد المدرب التشيلي خارج أسوار العميد؛ بسبب سوء إدارته للمباريات في الفترة الأخيرة.

وكان جمهور الاتحاد تنفس الصعداء في الموسم الماضي، بعدما قررت الإدارة السابقة برئاسة لؤي ناظر على إعادة سييرا لتدريب الاتحاد عقب إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.

ونجح سييرا في إنقاذ نادي الاتحاد من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، بالإضافة إلى الوصول مع العميد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، أمام نادي التعاون.

ولكن مع خسارة الاتحاد لمباراة ضمك، ثم التعادل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال والفوز على ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب ثمن نهائي الآسيوية برباعية مقابل ثلاثة أهداف ووجود مشاكل دفاعية، أصبح الجمهور الاتحادي يرى أنه من المناسب إقالة سييرا.

وأبدت جماهير نادي الاتحاد عدم رضاها التام على أداء الفريق في الشوط الأول ضد ضمك، خلال مواجهة أمس، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتكب دفاع نادي الاتحاد أخطاء كارثية كلفت الفريقين هدفين أحرزهما المغربي محسن ياجور في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد، بجانب مطالبة البعض منهم برحيل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف الفريق؛ بسبب عدم تقديمه لأداء جيد خلال الفترة الأخيرة في مباريات الاتحاد.