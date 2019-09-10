هل تؤثر الحالة الوظيفية على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن مجددًا أن الحالة الوظيفة لا تمثل معيارًا للمفاضلة بين مستفيدي البرنامج حيث يعتمد صرف الدعم على عدد من المعايير لا يدخل فيها الحالة الوظيفية.

وأوضح حساب المواطن في رده على استفسار مستفيد بهذا الشأن: لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وبإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك.

وأضاف أنه في حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

تفاصيل الدفعة الـ22

يُذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن اليوم عن تفاصيل الدفعة الـ22 من الدعم والتي تم البدء في إيداعها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبلغت الدفعة الـ22 من حساب المواطن، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

التسجيل بالدفعة الـ24

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.