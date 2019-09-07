هل تمنح الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنها، هل تشمل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية؟

ورد مركز الإقامة المميزة عبر موقعه الرسمي بقوله: “لم تتضمن الحقوق والمزايا التي سيتمتع بها حامل الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية، حيث إن ذلك يخضع للشروط التي تصدرها الجهات المختصة”.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ منذ أسابيع استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.