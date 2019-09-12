هل تنتهي أزمة #الاتحاد وسانوجو وديًا؟

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الإيفواري سيكو سانوجو بشكل ودي.

وعلق المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع على أزمة اللاعب الإيفواري قائلًا: “سانوجو بحث عن مخرج قانوني كونه لم يُسجل في القائمة ولم يكن هناك أي قصور من النادي”.

وتابع حمد الصنيع تصريحاته التلفزيونية بشأن سانوجو قائلًا: “نعمل على حل الأمور وديًا، كما أننا ما زلنا في مرحلة المفاوضات”.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو صاحب الـ30 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يفسخ اللاعب الإيفواري عقده من تلقاء نفسه ويُغادر المملكة دون إذن.

وجاء تصرف سانوجو بعدما قام نادي الاتحاد بتحويله إلى قائمة اللاعبين الاستثمار، أملًا في تسويقه وبيعه وتحقيق استفادة مالية منه، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب التشيلي لويس سييرا.