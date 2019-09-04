هل يتحمل #الاتحاد راتب رودريغيز مع فنربخشة؟

المواطن - مروة نبيل

أثارت صفقة انتقال نجم الرأس الأخضر، جاري رودريغيز من الاتحاد إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حالة من الجدل.

وأكدت تقارير صحافية، أن رودريغيز انتقل إلى فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة لمدة عامين، مشيرة إلى أن الصفقة تمت بدون مقابل مالي، على أن يتحمل نادي الاتحاد راتب اللاعب بالكامل.

وكشف رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي حقيقة هذه الاتفاق، وأكد على وجود اتفاقية مع نادي فنربخشة التركي أن يدفع جزءًا من راتب رودريغيز، على أن يدفع نادي الاتحاد الجزء الآخر، ولكنه تحفظ على الكشف عن الأرقام.

وأوضح الحائلي خلال تصريحاته لقناة “العربية”، أن المدرب التشيلي لويس سييرا هو من طلب رحيل لاعب الرأس الأخضر، وقال: “تم إعارة رودريغيز بعد تقرير فني من المدرب بعدم الحاجة له لذلك فضلنا إعارته للدوري التركي للتسويق له”.

وكان رودريغيز قد انضم إلى نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من غلطة سراي، وشارك في 11 مباراة مع العميد في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وسجل هدفًا واحدًا.