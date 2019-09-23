هل يتولى لؤي ناظر منصبًا في نادي ألميريا؟

المواطن - مروة نبيل

عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ على رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق، لؤي ناظر الانضمام إلى النادي الإسباني، للاستفادة من خبراته.

وكتب لؤي ناظر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “همة حتى القمة.. كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. رفع سقف طموح شعب بأكمله لنصل إلى رؤية ٢٠٣٠”.

وعلق تركي آل الشيخ على تغريدة ناظر قائلًا: “لؤي وحشتنا.. نفسي تكون معي في ألميريا.. لو ليك رغبة رجاء تتواصل معي.. أنت مكسب في أي مكان تكون فيه”، ليرد عليه رئيس نادي الاتحاد السابق قائلًا: “الله لا يحرمني منك أبو ناصر”.

وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني أنه يتحدث بجدية ويُريد الاستعانة بخدماته، ليرد لؤي ناظر قائلًا: “طالما أنت موجود أنا معاك في كل مكان.. سأتواصل معك فورًا بعد هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين”.

وكان لؤي ناظر قد تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد الموسم الماضي، وكان الفريق الأول لكرة القدم في مراكز متأخرة ويُعاني من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وقاده بنجاح لينهي الدوري في المركز العاشر.

يُذكر أن تركي آل الشيخ، قد اشترى نادي ألميريا هذا الصيف، وقام بتغيير الجهاز الفني واللاعبين بالكامل، بهدف تطوير الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تأهله إلى الدوري الإسباني الممتاز.