هل يسبب نقص البوتاسيوم آلام المفاصل ؟

المواطن - متابعة

هناك العديد من العوامل وراء أوجاع المفاصل، منها التقدم في العُمر، والإصابات، ونقص بعض المغذيات. من المعادن والفيتامينات التي يلعب نقصها دورًا في آلام المفاصل: فيتامينات “ب6” و “د” و “سي”، والبوتاسيوم والكالسيوم. وتساعد المكملات الغذائية على تخفيف هذه الأوجاع.

والبوتاسيوم هو معدن هام يعمل على التوازن الكهربي للخلايا، وهو ضروري لعضلة القلب والعظام والعضلات.

ويؤدي تناول كميات كبيرة من ملح الطعام إلى تسرب البوتاسيوم من الجسم. لذلك إذا كان طعامك يحتوي على كثير من الصوديوم أو الملح تحتاج إلى مزيد من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويتوفر البوتاسيوم في اللحوم والأسماك الدهنية، وعديد من الفواكه والخضراوات، مثل الموز والشمندر (البنجر) والبطاطس، إلى جانب البقول.

وقد أظهرت دراسات طبية أن تناول مكملات تحتوي على البوتاسيوم يساعد على تخفيف أوجاع المفاصل خاصة التي ترتبط بالالتهابات المفاصل.