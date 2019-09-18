هل يستطيع #الاتحاد تسجيل بديل لـ لويس خيمينيز ؟

المواطن - مروة نبيل

قرر نادي الاتحاد فسخ تعاقده مع التشيلي لويس خيمينيز بعد غلق فترة الانتقالات الصيفية، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع، لتبدأ الجماهير في التساؤل حول إمكانية تسجيل لاعب أجنبي بدلًا منه.

وأكد أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الاتحاد لا يستطيع تسجيل أي لاعب بدلًا من لويس خيمينيز الذي رحل عن صفوفه رسميًا.

وأضاف: “لا يستطيع الاتحاد تسجيل أي لاعب محترف أجنبي جديد أو تحويل أحد لاعبي الاستثمار إلى قائمة الـ٧ أجانب حاليًا وعليه الانتظار إلى فترة التسجيل الشتوية لإكمال قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب”.

لويس خيمينيز

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع لويس خيمينيز صاحب الـ35 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالستينو التشيلي، قبل أن يفسخ التعاقد معه بعد مباراة الهلال الآسيوية.

وشارك لويس خيمينيز في 6 مباريات مع الاتحاد، منهم مواجهتين في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الرائد وضمك، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

ولعب لويس خيمينيز 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسجل هدفًا ضد ذوب آهن الإيراني، وصنع آخر في لقاء الإياب، ولم يتمكن من التسجيل أو الصناعة في مباراتي الهلال.

وخيب خيمينيز آمال الجماهير خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد بالأمس، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3/1، حيث لعب 59 دقيقة، ولم يقم بأي تسديدة على المرمى، وفشل في خلق أي فرص تهديفية، ما عرضه لانتقادات شديدة.