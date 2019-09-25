هل يستفيق #الأهلي من كبوته بالمدرب المحلي؟

المواطن - محمد سمعه

قدم النادي الأهلي أداءً أكثر من رائع في مباراة الفتح، التي أُقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة الأولى للمدرب الوطني صالح المحمدي مع الفريق الأهلاوي، وذلك بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأشاد الناقد الرياضي سعود الصرامي بما يصنعه صالح المحمدي في الأهلي قائلًا: المحمدي احتوى الأزمات في الأهلي وبنى شخصية قوية للفريق، حقيقي مدرب شجاع، وذلك بإبعاده لحسين عبدالغني وياسر المسيليم وسعيد المولد، وهذا ليس بالقرار السهل.

وتابع الصرامي: صالح المحمدي أمامه الكثير من التحديات لكنه وضع الأهلي على الطريق الصحيح.

أما الناقد الرياضي حمود السلوه فقال: أتمنى استمرار صالح المحمدي مع الأهلي.

في حال نجح صالح المحمدي في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية مع الراقي خلال الفترة المقبلة، فقد يُطمئن إدارة الأهلي التي قد تتخذ قرارها بالإبقاء على صالح المحمدي من أجل مصلحة الفريق الأهلاوي حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيواجه الأهلي، فريق النصر الجمعة 27 سبتمبر ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.