هل يعود الحكام السعوديون لقيادة مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين؟

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الحكام في أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتقادات شديدة سواء من مسؤولي الأندية أو النقاد الرياضيين أو الجماهير.

كوارث في الجولة الأولى

وأكد النقاد الرياضيون أن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شهدت كوارث تحكيمية تحت قيادة الحكام الأجانب، وتوقعوا أن تستمر الأندية في التقدم باحتجاجات على أداء الحكام.

وتقدم نادي الحزم بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراته أمام التعاون في الجولة الأولى، وطالب بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، مؤكدًا أنه يسعى للحفاظ على حقوق النادي ومكتسباته.

أخطاء مستمرة

واستمرت أخطاء الحكام الأجانب خلال منافسات الجولة الثانية، ما دفع البعض للمطالبة بعودة الحكم المحلي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الظلم الذي وقع على الأندية مؤخرًا.

وطالب عضو مجلس إدارة نادي الرائد والمتحدث الرسمي باسمه، صالح المرشود، خلال تصريحات صحافية بعودة الحكام السعوديين مرة أخرى بعد الظلم الذي تعرض له فريقه في مباراتي الاتحاد والهلال.

عودة الحكم المحلي

وقال الإعلامي محمد الخميس: “الجدل في موضوع التحكيم مستمر.. حتى بوجود نخبة الحكام الأجانب.. وأنا مع عودة الطواقم المحلية المميزة بوجود تقنية الفيديو VAR”.

وعلق الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي لإذاعة “يو إف إم”: “أنا مع عودة الحكم المحلي في مباراة أو مباراتين في كل جولة من الدوري وتزداد تدريجيًا كل جولة”.