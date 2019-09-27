هل يعود جاتوزو لقيادة ميلان؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي ميلان الإيطالي تُفكر في إعادة جينارو جاتوزو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى.

وأشارت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن إدارة ميلان تدرس إمكانية إعادة جاتوزو، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماركو جيامباولو.

وأضافت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هذا الموسم ظهر بمستوى أقل من الذي كان عليه تحت قيادة جاتوزو خلال الموسم الماضي، موضحة أن جينارو مستعد للعودة وقيادة الفريق مجددًا.

وخسر ميلان ضد تورينو بالأمس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الكالتشيو.