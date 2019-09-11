هل يعود حمدالله إلى المنتخب المغربي؟

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني البوسني وحيد خاليلودزيتش، على إمكانية عودة نجم النصر عبدالرزاق حمدالله إلى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ورد خليلوزيتش على سؤال حول إمكانية استدعاء حمدالله خاصة أنه من أفضل مهاجمي العالم، قائلًا: “إنه جيد خاصة في مربع العمليات، سيحصل على فرصته يومًا ما، ولكن متى لا أعلم”.

وتابع مدرب المنتخب المغربي تصريحاته بشأن حمدالله قائلًا: “أعلم قليلًا قصته ومغادرته للمعسكر، ولقد شاهدت مباراة له، ويحتاج بعض المواصفات التي أراها أنا كمدرب فهو ممتلئ بعض الشيء”.

وأشار خليليوزيتش إلى أنه لن يغلق الباب في وجه أحد، خاصة أنه دائمًا يبحث عن اللاعب الجيد، سواء في الدوري المغربي لكرة القدم أو في أي دوري آخر في العالم.

وكان حمدالله قد غادر معسكر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أثناء فترة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” التي أُقيمت في مصر، ولم يتم الكشف عن الأسباب، وذلك خلال فترة تدريب رينارد لأسود الأطلس.