هل يغيب جوليانو عن مباراة #الحزم ؟

المواطن - مروة نبيل

غاب النجم البرازيلي جوليانو دي باولا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية بالأمس، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السد القطري.

وكان النصر قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ربع النهائي، بعد خسارته ضد السد القطري في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، علمًا بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/1.

وأوضح نادي النصر أن جوليانو تواجد في العيادة، وأجرى فحوصات طبية على موضع إصابته بعد تعرضه لكدمة قوية في مفصل القدم، الأمر الذي قد يبعده عن مباراة الحزم المقبلة.

ومن المقرر أن يتحدد، اليوم الأربعاء، إمكانية مشاركة جوليانو في مباراة النصر ضد الحزم المقرر إقامتها، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.