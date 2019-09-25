هل يمكن تسجيل زوجة الموقوف خدماته في حساب المواطن؟ البرنامج يرد

المواطن - سعد البحيري

جدد حساب المواطن التأكيد على عدم إمكانية تسجيل زوجة المواطن حال وقف خدماته مشيرًا إلى أنه حال وقف الخدمات ووجود حساب بنكي نشط يتم إيداع الدعم فيه.

وردًا على سؤال مواطنة بهذا الخصوص قالت خدمة المستفيدين في البرنامج : في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

وتابعت خدمة المستفيدين أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت البنوك أكثر من مرة بعدم أحقيتها في الحجز على مبالغ الدعم أو استقطاع أية متأخرات منها.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.