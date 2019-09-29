هل ينقذ #الهلال #النصر من ورطته؟

المواطن - محمد سمعه

وقع نادي النصر في ورطة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم إغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض من أجل الزراعة الشتوية بالإضافة إلى تجهيزهما استعدادًا لموسم الرياض الذي ينطلق في منتصف أكتوبر المقبل.

وكان ملعب الملك فهد الدولي أغلق أبوابه متجهًا إلى عدم استقبال أي مباراة، سواء كانت رسمية أو ودية، بعد مباراة الاتحاد والشباب، وينطبق الأمر ذاته على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

ويُمثل هذا القرار أزمة لناديي النصر والشباب، حيث قد يعترض كل منهما على نقل أي مباراة لملعب آخر غير ملعبي الملز والملك فهد؛ مما يُسبب أزمة لهما.

وقد يكون الحل في أيدي نادي الهلال، حال موافقته على استضافة مباراة النصر والفيصلي في بطولة الدوري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض كون الملعب لم يُغلق وخارج حسابات تجهيز الملاعب استعدادًا لموسم الرياض.

وبدأت بوادر للأزمة عندما قالت تقارير صحافية: إن نادي الفيصلي رفض تأجيل مباراته مع النصر المفترض إقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن إدارة الفيصلي متمسكة بعدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة تحسبًا لـ حدوث أزمة في جدول الفريق العنابي.

وكان النصر فضّل عدم نقل مباراته مع الفيصلي إلى المجمعة؛ بسبب تجهيز جميع الملاعب في الرياض لموسم الرياض، كما أن العالمي معترض على خوض 4 مباريات متتالية في الدوري خارج ملعبه، حيث واجه الأهلي في جدة وسيواجه الفيصلي والرائد والهلال خارج الديار.

يذكر أن نادي الهلال هو الناجي الوحيد من هذه الأزمة، حيث سيخوض الهلال مبارياته بشكل طبيعي على ملعبه جامعة الملك سعود كون الملعب ملك للنادي وليس ملعبًا عامًّا.