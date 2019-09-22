هل يهتم ريال مدريد بضم بوغبا في حال إقالة زيدان؟

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون مهتمًا بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سواء استمر الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا للريال أو تمت إقالته.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع بوغبا في صيف 2019 لكن مانشستر يونايتد رفض التفريط في اللاعب الفرنسي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن ريال مدريد لايزال مهتمًا بضم بوغبا في صيف 2020 سواء استمر زيدان مدربًا للنادي الملكي أو رحل.

ويذكر أنه في حال تعاقد ريال مدريد مع مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، ماسيمليانو أليغري ستزيد فرص النادي الملكي في ضم بوغبا.

يخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية.

ويسعى نادي ريال مدريد لتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد.

وستُقام مباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في مباراة تُقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.