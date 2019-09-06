هل يُجدد بوجبا عقده مع يونايتد؟

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبقاء الفرنسي بول بوجبا في صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعد رفض رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن وكيل أعمال بوجبا، مينو رايولا، بدأ في إجراء محادثات مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، بشأن تمديد عقد النجم الفرنسي الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وأشارت آخر التطورات، إلى أن رايولا ومانشستر يونايتد يناقشان تمديد عقد بوجبا، وزيادة راتبه السنوي من 17 مليون يورو إلى 21 مليون يورو، لإقناعه بالبقاء في الشياطين الحمر.

وكان بوجبا قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث أبدى ريال مدريد ويوفنتوس اهتمامهما بضمه، ولكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع مسؤولي الشياطين الحمر الذين طلبوا 150 مليون يورو لبيعه.